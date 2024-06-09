G7 на саммите в Италии сформирует "китайское предупреждение" банкам, помогающим россии обходить санкции

https://racurs.ua/n196157-g7-na-sammite-v-italii-sformiruet-kitayskoe-preduprejdenie-bankam-pomogauschim-rossii-obhodit.html

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Очікується, що лідери Групи семи (G7), які зберуться на саміт 13−15 червня в Італії, організований прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні, сформують нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони зупинили допомогу росії в ухиленні від західних санкцій.

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Про це пише Reuters із посиланням на двох людей, знайомих з цим питанням.

Під час своїх закритих зустрічей Група зосередиться на загрозі, яку становить зростаюча китайсько-російська торгівля для війни в Україні.

Згідно із інформацією не планується негайне вжиття жорстких заходів проти будь-яких банків під час саміту з боку США та їх партнерів по G7. Зокрема не варто очікувати обмеження доступу банків до системи обміну переказами SWIFT або перешкоджання доступу до долара.

За словами одного із співрозмовників Reuters, G7 зосередяться на менших установах, а не на найбільших китайських банках. Результатом, швидше за все, стануть публічні заяви, що стосуються китайських банків.

За словами джерела, знайомого з планами, США готові оголосити про нові значні санкції щодо фінансових і нефінансових секторів.