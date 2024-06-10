Выборы в Европарламент выиграли центристы, кроме Франции и Германии

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Ракурс

До Європарламенту, за попередніми підсумками виборів, проходить більше ультраправих і консерваторів.

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Проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП), яка є найбільшою групою в Європарламенті, лідирує. У новому парламенті вона може отримати 180 зі 720 місць.

Президент Європейської комісії вийшла з недільного голосування з можливою коаліцією соціалістів, лібералів і власної правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП). Очікується, що разом ці три групи, які підтримували її під час її поточного терміну, матимуть близько 407 голосів у палаті.

Хоча їй потрібен лише 361 голос у парламенті, щоб отримати другий мандат, можливість дезертирства означає, що її перемога ще не завершена. Їй також знадобиться підтримка національних лідерів Європейського Союзу в Європейській Раді.

Тим не менш ЄНП має хороші можливості, щоб проштовхнути її. Манфред Вебер, лідер Європейської народної партії, закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца та Макрона підтримувати фон дер Ляєн ще п’ять років. ЄНП перемогла в Німеччині, Іспанії, Польщі, Болгарії, Словенії, Люксембурзі, Кіпрі, Латвії, Естонії, Фінляндії, Хорватії та Греції. Вони також отримали шість місць у Нідерландах, перевершивши очікування.

Німеччині партія канцлера Олафа Шольца посіла третє місце після проросійської «Альтернативи для Німеччини». На першому місці опозиційний Консервативний Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз.

У Франції президент Макрон розпустив парламент (Національні збори). Усе через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів, через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів. Вибори призначені на 30 червня та 7 липня.

Прем'єр Бельгії Александер де Кроо заявив, що в понеділок піде у відставку після поразку його партії на виборах в країні, передає видання Le Soir.

Із завтрашнього дня я буду прем'єр-міністром у відставці. Але ліберали сильні, ми повернемося, — сказав він.

На національних виборах ліберальна партія прем'єра Open VLD набрала менше як 6%. Консервативна партія N-VA набрала понад 18%.

В Австрії ймовірним переможцем стане проросійська Партія свободи.

У Словаччині на виборах перше місце посіла словацька опозиційна партія «Прогресивна Словаччина», а партія прем'єра Роберта Фіцо на другому місці.

У Греції першість втримав рух «Нова Демократія» премʼєра Кіріакоса Міцотакіса.

В Іспанії перемагає опозиційна Народна партія.

Джорджія Мелоні

Лідерка італійських правих перемогла на виборах в Італії, значно випередивши своїх конкурентів. Це робить її, разом із польським Дональдом Туском, одним із небагатьох лідерів великої країни ЄС, які повернулися додому з перемогою. Здається, вона покращила свою частку голосів порівняно з виборами 2022 року.

Перемога ультраправого Національного об'єднання Марін Ле Пен стала великою історією вечора після того, як її вагомий результат змусив Макрона розпустити парламент і призначити нові вибори. Ультраправі партії також посіли перше місце в Австрії, розділили перше місце в Нідерландах і посіли друге місце в Німеччині та Румунії. Реконкіста французького лідера Еріка Земмура також потрапила до парламенту.

Соціалісти

Попри те, що вони не дуже вразили, лівоцентристські партії Європи утримали лінію, посівши друге місце у таких великих країнах, як Іспанія та Італія, і майже третє у Франції, де Рафаель Глюксманн, здається, відродив лівоцентристів. Однак не згадуйте Німеччину, де соціалісти Шольца посіли сумне третє місце після ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини».

Петер Мадьяр

Союзник, який перетворився на суперника прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Мадьяр став беззаперечним обличчям угорської опозиції, вигравши близько 30% голосів після того, як на початку цього року кинув свій капелюх на ринг.

Мадяр — колишній соратник Петер Мадьяр, який на відміну від теперішнього угорського премʼєра не опонує ЄС і НАТО й не має симпатій щодо Москви.

Роберта Мецола

Мальтійська голова Європарламенту отримала для своєї партії додаткове місце, набравши понад 87 000 перших преференцій. Мальтійські ЗМІ повідомили, що вона стала кандидатом у депутати Європарламенту з найбільшою кількістю голосів після вступу країни до ЄС.

Еммануель Макрон

Французький президент отримав удар після того, як його партія посіла друге місце, ледве випередивши соціалістів, яких він, як вважалося, відправив на політичне кладовище. Його провідний кандидат Валері Хайер пошкутильгає назад до Брюсселя після того, як її неодноразово відступали її союзники-чоловіки, не в останню чергу прем'єр-міністр Габріель Аттал. За словами високопоставленого чиновника з її партії Renew, Аттал навіть заборонив їй сісти в поїзд з Парижа до Брюсселя в неділю ввечері.

Олаф Шольц

Соціал-демократи канцлера Німеччини були розгромлені правоцентристськими Християнськими демократами та ультраправою Альтернативою для Німеччини. Набравши лише 14 відсотків голосів, СДПН отримала найгірший результат на національних виборах за понад століття. Шольц стикається із закликами правоцентристів підійти до Макрона та скликати дострокові вибори.

Зелені

Після вагомих результатів у 2019 році «Зелені» виграли в Німеччині, опустившись з 21 місця до, мабуть, лише 12, ледве втрималися у Франції та отримали нуль у Португалії. Загалом вони втратили близько 20 місць у похмуру ніч для захисників клімату. Один із провідних кандидатів від партії, нідерландський депутат Європарламенту Бас Ейкхаут заявив, що Зелені прагнутимуть відігравати «конструктивну» роль у коаліційних переговорах — тобто, якщо фон дер Ляєн зацікавлена ​​в розмові з ними.

Віктор Орбан

Лідер угорських націоналістів отримав менше, ніж очікувалося, після того, як зіткнувся з жорстоким викликом з боку Мадьяра. Хоча його партія Фідес набрала 43,8% голосів, це був її найгірший результат на виборах до Європейського парламенту. Тим не менш, Брюссель стежитиме за тим, чи він переведе своїх депутатів Європарламенту в націоналістичну групу Європейських консерваторів і реформістів, даючи ще один поштовх Мелоні.

Протягом останніх двох десятиліть «Фідес» лише одного разу набрала менше 50% голосів — 47,4% у 2004 році.