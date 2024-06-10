Владельцу канала «Повестки Винница» грозит восемь лет за решеткой

https://racurs.ua/n196174-vladelcu-kanala-povestki-vinnica-grozit-vosem-let-za-reshetkoy.html

Ракурс

На Вінниччині адміністратору телеграм-каналу, який намагався «зірвати» мобілізацію, повідомили про підозру

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30-річний підприємець з Хмільника створив та вів Телеграм-канал, в якому дискредитував законну діяльність ЗСУ. Він публікував інформацію про роботу ТЦК та СП на території регіону.

Триває досудове розслідування. Йому загрожує до восьми років тюрми, повідомляють в СБУ.

30-річний підприємець з Хмільника Вінницької області, який і сам ігнорує призов на військову службу і закликає українців ухилятися від мобілізації.

Встановлено, що фігурант створив та адміністрував Телеграм-канал, в якому дискредитував законну діяльність Збройних сил України та інших військових формувань у період дії воєнного стану.

Зокрема, зловмисник публікував повідомлення про місця здійснення представниками ТЦК та СП мобілізаційних заходів на території регіону із оповіщення населення призовного віку.

Нагадаємо, поліція може затримати громадянина при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. При адміністративному затриманні у будь-якому разі повинен бути складений протокол.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. Адміністративне затримання може тривати не більш як 3 години.