В СНБО ответили на заявления Кадырова о захвате села на Сумщине

https://racurs.ua/n196176-v-snbo-otvetili-na-zayavleniya-kadyrova-o-zahvate-sela-na-sumschine.html

Ракурс

У Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) України заявили, що активних дій на Сумщині «поки що немає", російські військові намагалися «промацати оборону».

.

Сумщина. На сьогодні — це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону у напрямі Рижівки, яка є «супутником» російського Теткіна. Активних дій у прикордонні поки що немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог зазнав вогневої поразки, — написав у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Напередодні голова Чечні, воєнний злочинець Рамзан Кадиров стверджував, що російські військові захопили село Рижівка, яке знаходиться на кордоні з Курською областю.

Голова Білопільської громади Сумської області (до його складу входить село Рижівка) Юрій Зарко у коментарі українському громадському мовнику «Суспільне» відкинув повідомлення про захоплення села.

У Рижівці Сумської області немає російських військ, — заявив він.

В ефірі «Радіо Свобода» Зарко повідомив, що наразі Рижівці проживає 5 людей.