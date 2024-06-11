Сотрудники ТЦК в Одессе удерживали в военкомате медиков. Фото:

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Співробітники Територіального центру конспектування знову опинилися в епіцентрі скандалу.

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Зокрема, в Одесі у приміщенні ТЦК на три години закрили бригаду швидкої допомоги. Водій карети екстреної медичної допомоги прийшов оновити дані до ТЦК, після чого його відмовилися відпускати. Про це пише видання «Думська» та журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Згодом у водія погіршилося самопочуття через поважний вік. Йому викликали швидку, але бригаду медиків військкоми відмовилися випускати з ТЦК. Медики пробули у стінах військкомату понад три години.

Визволяти колег прибули інші бригади екстреної медичної допомоги Одеси. Медики влаштували протест з включеними сиренами.

Під час мітингу виникли сутички між медиками та військовими. Однак згодом, утримуваних в ТЦК працівників швидкої відпустили.

Один із фельдшерів заявив, що вважає цей інцидент у ТЦК реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік помер після відвідування ТЦК. Військкоми доставили чоловіка до районного Територіального центру комплексування для проходження військово-лікарської комісії, але там у нього нібито стався епілептичний напад. «Швидка» доставила його до реанімації, але чоловік помер. Рідні заявляють, що в ТЦК померлого жорстоко побили. Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як убивство.

Джерело: «Думська»