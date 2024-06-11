Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 100 млн евро

ЕИБ предоставит Украине 100 млн евро. Фото:

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Європейський інвестиційний банк та Україна підписали угоду в рамках Конференції з відновлення, яка проходить у Берліні.

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Домовленість передбачає, що ЄІБ надасть Україні 100 млн євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури. Гроші підуть на відновлення та модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, житла для переселенців, соціального захисту. Про це 11 червня повідомило Міністерство фінансів України.

Домовленість також передбачає ремонт та модернізацію критичної інфраструктури на територіях, які зазнали руйнувань, та в регіонах, де проживає найбільша кількість переселенців.

У Мінфіні нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення росії ЄІБ надав Україні понад 2 млрд євро інвестицій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Берліну заявив, що Україна розраховує отримати домовленості на мільярди євро за результатами цьогорічної Конференції з відновлення.

Сьогодні також стало відомо, що Україна та Німеччина підписали спільну декларацію про наміри щодо зміцнення двосторонньої співпраці для підтримки відновлення України після війни.