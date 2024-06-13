россия развернула в оккупированном Крыму систему С-500 «Прометей»

https://racurs.ua/n196273-rossiya-razvernula-v-okkupirovannom-krymu-sistemu-s-500-prometey-budanov.html

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Російські військові перекинули новітні системи С-500 «Прометей» на окупований Кримський півострів для прикриття важливих об'єктів.

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Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Посилюється система протиповітряної оборони. З’явилися елементи С-500. Це буде їх дослідне застосування. Але вони вже з’явилися там, — розповів Буданов.

Про це він заявив в ході розмови з журналістами щодо спроб московитів захистити критичні об'єкти у Криму та логістичне сполучення півострову з мктериковою частиною росії від ракетних ударів.

«Мілітарний» відзначає, що С-500 «Прометей» наразі є найсучаснішим російським зенітним комплексом великого радіусу, що призначений доповнити вже існуючі комплекси С-400, забезпечуючи новий рівень протиракетної оборони.

Перший та єдиний зенітний комплекс цього типу був переданий на озброєння російської армії в жовтні 2021 року. Тоді він заступив на бойове чергування, прикриваючи Москву та область.

Буданов зазначив, що на окупований півостров на сьогоднішній день були перекинуті лише певні елементи системи, що може говорити про її застосування у неповному складі.

Концептуально розвиток ЗРК С-500 пішов по шляху розділення задач протиповітряної та протиракетної оборони, в наслідок чого до складу єдиного комплексу увійшли окремо протиповітряна та протиракетна частини з власними командними пунктами, радарами, пусковими установками та боєкомплектом.

Протиповітряна компонента комплексу продовжує використовувати зенітні ракети 40Н6 від ЗРК С-400, тому їх поява радикально не змінить стан справ. У той же час протиракетна частина С-500 може закрити виявлену низьку спроможність російських комплексів до перехоплення балістичних ракет, зокрема, ATACMS.

Зенітні протиракети 77Н6-Н комплексу «Прометей» є головною особливістю комплексу. Вони оснащені системою самонаведення на основі власного бортового радару з активною фазованою антенною решіткою.

Російські посадовці заявляли, що протиракети С-500 буцімто можуть перехоплювати об'єкти на відстані до 600 км та висоті до 200 км. Йдеться про балістичні та гіперзвукові цілі на швидкостях до 7 км/с.

Фактично, заявлені параметри мають дозволити комплексу збивати не лише ракети ОТРК малої дальності, як ATACMS, а й виконувати перехоплення ракет середньої дальності.