Забронированным и части юношей до 25 лет не нужно проходить ВЛК, – новое постановление Кабмина

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Уряд 12 червня опублікував постанову від 7 червня 2024 р. № 675, якою вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну № 1487, і нещодавно прийнятого Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560.

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Кабмін прибрав з умов відстрочки для доглядачів-осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ВЛК (який мала подати особа, що потребує догляду).

Також Кабмін передбачив, що українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК. Однак — за певних умов, про які нижче.

Ще однією новелою є уточнення стосовно того, хто підлягає направленню на медичний огляд.

По-перше, до досягнення 25-річного віку особи, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

По-друге, під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.

По-третє, встановлено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Крім того, не передбачатиме ВЛК і процедура надання відстрочки для певних посадовців.

Крім того, Кабмін вніс зміни щодо можливості направлення ТЦК до Національної поліції звернення про адміністративне затримання та доставлення осіб, що порушують правила військового обліку і законодавство про мобілізацію, в електронному вигляді.

Так, відтепер у п. 56 Порядку № 1487 уточнено, що Національна поліція за зверненням ТЦК, яке може надсилатися в електронному вигляді засобами інформаційної взаємодії, здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210−1 КУпАП.

Хто зможе стати на військовий облік дистанційно

Серед новацій — встановлюється, що особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у ТЦК не обов’язкова.

Також взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК зможе здійснюватися без їх особистої присутності у випадку, визначеному у підпункті 10−1 пункту 1 додатка 2. При цьому взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності закордонного паспорта у випадку подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України згідно з підпунктом 10−1 пункту 1 додатка 2 та військово-облікового документа у разі, якщо він видавався та не був втрачений.

При цьому зміни до згаданого підпункту 10 п. 1 додатка 2 передбачають наступне.

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік одним з таких способів:

прибуття особисто до ТЦК;

шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України.

Заява подається громадянином України закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у 7-денний строк.

Направлення на ВЛК призовників, інформування ТЦК про зміну місця проживання

Так, п. 22 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну № 1487, доповнено нормою про те, що «під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.