Зеленский купил замок короля Чарльза – в США обнаружили 170 сайтов с дезинформацией Кремля

https://racurs.ua/n196271-zelenskiy-kupil-zamok-korolya-charlza-v-ssha-obnarujili-170-saytov-s-dezinformaciey-kremlya.html

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Мережу з майже 170 сайтів, що розповсюджують кремлівську дезінформацію, використовуючи штучний інтелект, фактчекери повʼязують із Джоном Дуганом, колишнім заступником шерифа Флориди, що перебуває в США у розшуку.

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Наративи цих сайтів про купівлю президентом України яхти, маєтків короля Чарльза чи вілл Йозефа Геббельса набирають мільйони переглядів, а кількість сайтів, що автоматично наповнюють за допомогою штучного інтелекту, стрімко зростає.

Про це «Голос Америки» поговорив із виконувачкою обов’язків головної редакторки NewsGuard та співавторкою розслідування про Дугана — Евою Мейтленд.

Один із фейків був про те, що Зеленський купив замок, який належить королю Великої Британії Чарльзу. Ця історія отримала 1,3 млн переглядів, — розповіла Мейтленд.

Вона розповіла про мережу з майже 170 сайтів, що розповсюджують кремлівську дезінформацію. Більшість з них нові, вони представлені 16 мовами.

На думку фактчекерів, саме Дуган керує сайтами дезінформації Кремля.

Мейтленд каже, був наратив, що повторювався американськими конгресменами як аргумент, щоб не давати надалі допомогу Україні.