Впервые в истории войны Силы спецопераций поразили новейшую станцию ​​связи россиян

https://racurs.ua/n196270-vpervye-v-istorii-voyny-sily-specoperaciy-porazili-noveyshuu-stanciu-svyazi-rossiyan-video.html

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Вперше в історії війни ССО підбили новітню станцію зв’язку росіян Р-416ГМ.

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Оператори 3-го полку ССО ідентифікували та уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році.

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах.

По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів.

У Силах спецоперацій повідомили, ця станція Р-416ГМ — перша, що уражена українськими військовими за час війни.