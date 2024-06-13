Поздно пить "боржоми", россияне уже их чувствуют, - Буданов об ударах западным оружием по рф

https://racurs.ua/n196269-pozdno-pit-borjomi-rossiyane-uje-ih-chuvstvuut-budanov-ob-udarah-zapadnym-orujiem-po-rf.html

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Російська армія вже відчуває удари західною зброєю і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист.

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Про це розповів голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Як-то кажуть, пізно пити «боржомі», — сказав Буданов.

Керівник ГУР запевнив, що удари по ворожій території обов’язково будуть мати свій ефект.

Це точно полегшить ситуацію… Не менше, не більше, — прокоментував він.

Нагадаємо, упродовж останніх днів українські захисники вже застосовували американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати Америки оголосили про дозвіл на такі дії.

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