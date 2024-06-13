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Ракурс
ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян. Вперше в історії війни

Вперше в історії війни Сили спецоперацій уразили новітню станцію зв’язку росіян (ВІДЕО)

13 чер 2024, 09:12
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Вперше в історії війни ССО підбили новітню станцію зв’язку росіян Р-416ГМ.


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Оператори 3-го полку ССО ідентифікували та уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році.

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах.

По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів.

У Силах спецоперацій повідомили, ця станція Р-416ГМ — перша, що уражена українськими військовими за час війни.

Джерело: Ракурс


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