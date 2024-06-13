В Италии начинается саммит G7: какие решения ожидает Украина

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Ракурс

Сьогодні в Італії починається саміт «Групи семи» G7.

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Володимир Зеленський буде на ньому. На полях саміту він підпише безпекові угоди із США та Японією, а також зустрінеться із головою Ради міністрів Італії, прем'єрами Канади та Британії, президентом Євроради та директоркою-розпорядницею МВФ.

Зеленський заявив, що велика частина саміту буде присвячена оборонній та економічній стійкості України. Він чекає важливих рішень від союзників.

Головні теми для нас — розвиток коаліції винищувачів, оптимізація навчання пілотів, прискорене постачання літаків. Розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей. Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку нашого ОПК, спільного виробництва зброї, — заявив президент.

Використання росактивів

Напередодні саміту лідери країн G7 досягли домовленості про виділення 50 млрд дол. для України шляхом використання заморожених російських активів.

Як повідомив Єлисейський палац увечері 12 червня, Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

Існує домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму, — сказав представник президента Франції.

Рішення, як очікується, буде офіційно схвалене на саміті «Групи семи» 13−14 червня, після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації.

Нагадаємо, йдеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у 50 млрд дол, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів росії.

Ідею надання відповідного кредиту Україні наприкінці травня підтримали міністри фінансів G7. Мета надання коштів — забезпечення фінансування Києва після 2024 року.

Безпекові угоди

Очікується також, що США підпишуть з Україною безпекову угоду на саміті G7, що відбудеться 13 червня в Італії. Про це повідомив Білий дім.