Аргентина с нами – пополнение в группе «Рамштайн»

https://racurs.ua/n196280-argentina-s-nami-popolnenie-v-gruppe-ramshtayn.html

Ракурс

У Брюсселі 13 червня почалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Це вже 23-тя зустріч.

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Новим учасником контактної групи стала Аргентина. Країну на засіданні представляє міністр оборони Петрі.

На порядку денному «Рамштайну» — посилення ППО України, зокрема й зенітними ракетними комплексами Patriot. На Раді міністри мають обговорити підтримку України в довгостроковій перспективі.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей також поїде до Швейцарії та зустрінеться із Зеленським на українському саміті миру. Це рішення було прийнято в останню хвилину. Зеленський надіслав президенту спеціальне повідомлення про те, що його аргентинський друг повинен принаймні бути присутнім на церемонії відкриття саміту.

Наразі Аргентина повідомила, що дотримується двох пунктів Формули миру, яка буде представлена у Швейцарії цими вихідними: радіологічна та ядерна безпека і відновлення територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН.

Крім того, Аргентина обговорює з Францією передачу Україні бойових літаків Super Etendard. Мова про відправлення 5 літаків Super Etendard, які у неробочому стані через ембарго, яке Велика Британія застосовує проти Аргентини внаслідок Фолклендської війни, зазначає видання Infobae.

Ці винищувачі зберігаються на військово-повітряній базі Еспора в Пуерто-Бельграно. Відтоді, як літаки прибули в Аргентину, «їх ніколи не можна було використовувати». Передбачається, що Франція відремонтує їх та передасть Україні.

Участь Франції є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди, і канцлер Діана Мондіно та міністр оборони Луїс Петрі працювали тижнями над просуванням цього секретного кроку, який також передбачає участь США і НАТО.

Super Etendard — французький надзвуковий палубний штурмовик. Перший політ здійснив у 1974 році. Поставлявся на експорт в Аргентину. Фолклендська війна 1982 року — війна між Великою Британією і Аргентиною за контроль над Фолклендськими (Мальвінськими) Островами. Британія перемогла і контролює острови понині.