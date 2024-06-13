Российский валютный рынок переориентируется на юань

https://racurs.ua/n196288-kitayskiy-uan-stanet-osnovnoy-inostrannoy-valutoy-rossii-centrobank-rf.html

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У росії після нещодавнього запровадження США санкцій проти фінансового сектору рф, у зв’язку з якими Московська біржа зупинила торгівлю доларами та євро, основною іноземною валютою стане юань.

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Про це йдеться у заяві прес-служби російського центробанку «Банку Росії», котру сьогодні, 13 червня, поширили російські ЗМІ.

В останні два роки роль долара США та євро на російському ринку послідовно знижувалася. Це результат перенаправлення торгових потоків на Схід та зміни валюти розрахунків на рублі, юані та інші валюти дружніх країн, — заявили у відомстві.

Зазначається, що в травні цього року частка юаня в торгах Мосбіржі вже сягнула 54%.

Таким чином, вже зараз головною валютою на біржових торгах став юань. Біржовий курс юань/рубль задаватиме траєкторію і для інших валютних пар, стане орієнтиром для учасників ринку, — додали у центробанку рф.

Водночас долар та євро у рф «продовжать торгуватися на позабіржовому ринку», запевнили у російському центробанку.