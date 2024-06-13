Великобритания вслед за США ввела санкции против Московской биржи

Великобритания расширила антироссийские санкции

https://racurs.ua/n196286-velikobritaniya-vsled-za-ssha-vvela-sankcii-protiv-moskovskoy-birji.html

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Велика Британія слідом за США розширила санкції проти рф.

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Про це сьогодні. 13 червня, повідомляється на сайті уряду Британії.

Зазначається, що Велика Британія в межах цього пакету вперше запроваджує санкції, спрямовані проти суден так званого «тіньового флоту путіна», які росія використовує для обходу санкцій і продовження необмеженої торгівлі нафтою.

Також під санкції потрапили:

установи в основі російської фінансової системи, включаючи Московську фондову біржу. Цей захід погоджений з США, котрі запровадили санкції проти Московської біржі вчора, 12 червня;

постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російської армії, включаючи організації, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також кораблі, які транспортують військові товари з Північної Кореї до рф.