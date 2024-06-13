Велика Британія слідом за США запровадила санкції проти Московської біржі

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Велика Британія розширила антиросійські санкції
Велика Британія слідом за США запровадила санкції проти Московської біржіhttps://racurs.ua/ua/n196286-velyka-brytaniya-slidom-za-ssha-zaprovadyla-sankciyi-proty-moskovskoyi-birji.htmlРакурс
Велика Британія слідом за США розширила санкції проти рф.
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Про це сьогодні. 13 червня, повідомляється на сайті уряду Британії.
Зазначається, що Велика Британія в межах цього пакету вперше запроваджує санкції, спрямовані проти суден так званого «тіньового флоту путіна», які росія використовує для обходу санкцій і продовження необмеженої торгівлі нафтою.
Також під санкції потрапили:
- установи в основі російської фінансової системи, включаючи Московську фондову біржу. Цей захід погоджений з США, котрі запровадили санкції проти Московської біржі вчора, 12 червня;
- постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російської армії, включаючи організації, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також кораблі, які транспортують військові товари з Північної Кореї до рф.
Наразі санкції позбавили росію активів і доходів на суму понад 400 мільярдів доларів з лютого 2022 року. Це еквівалентно ще чотирьом рокам фінансування вторгнення. Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 2000 фізичних та юридичних осіб у рамках нашого режиму санкцій щодо росії, — наголошують в британському уряді.
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