США запровадили санкції проти фінансової системи рф, фото: «Пикабу»

https://racurs.ua/ua/n196259-kurs-dolara-u-rf-teper-vyznachatymut-za-pozabirjevymy-torgamy-ekonomichni-sankciyi.html

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Мінфін США сьогодні, 12 червня, оголосив про запровадження санкції проти фінансової системи рф, зокрема проти «Московської біржі», котра управляє найбільшими в рф публічними ринками торгівлі цінними паперами та валютою.

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У зв’язку з цим у «Московській біржі» вже заявили про зупинення з 13 червня торгівлі доларами та євро, а також операцій на фондовому та валютному ринках, пов’язаних із застосуванням інструментів з розрахунками у доларах та євро.

У центральному банку рф «Банку Росії» вже заявили, що у зв’язку з припиненням «Мосбіржею» торгів у доларах та євро, офіційний курс рубля до цих валют тепер визначатиметься за даними банківської звітності та відомостей від «цифрових платформ позабіржових торгів».

Для визначення офіційних курсів долара США і євро до рубля Банк Росії буде використовувати банківську звітність і відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів, — вказано у прес-релізі банку

Водночас у центробанку рф запевнили, що компанії та громадяни можуть продовжувати купувати та продавати долари США та євро через російські банки.