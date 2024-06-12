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США запровадили новий пакет антиросійських санкцій, фото: «РБК»

США запровадили санкції проти фінсистеми рф — московська біржа зупиняє торгівлю доларами

12 чер 2024, 19:02
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США сьогодні, 12 червня, запровадили нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють військовій економіці рф та допомагають обходити запроваджені щодо неї санкції.


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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосило про внесення до санкційних списків понад 300 фізичних та юридичних осіб як у рф, так і за її межами (зокрема в Азії, на Близькому Сході, у Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні).

Нові санкції покликані посилити тиск на рф за її вторгнення в Україну та підвищити ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які допомагають оборонному сектору рф.

У Мінфіні США зазначають, що нові санкції націлені на фінансову систему рф, котра була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість і придбання товарів, необхідних для подальшої агресії проти України.

Під санкції, зокрема, потрапили:

  • «Московська біржа», котра управляє найбільшими в рф публічними ринками торгівлі цінними паперами та валютою і використовується російською владою для залучення капіталу від «дружніх країн» на підтримку військової машини кремля;
  • «Національний кліринговий центр» центробанку рф — центральний контрагент і агент на ринку операцій з цінними паперами у рф;
  • «Національний розрахунковий депозитарій»;
  • страхова компанія «Согаз»;
  • державна «Російська національна перестрахувальна компанія»;
  • філії російських «Промсвязьбанку», «Внєшекономбанку», «Сбєрбанку», «ВТБ» та «ВТБ Капітал Холдінгс» у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.

«Московська біржа» вже оголосила, що через санкції з 13 червня припиняє торгівлю доларами та євро.

Джерело: Ракурс


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