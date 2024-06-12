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Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки по Кривому Рогу, фото: ДСНС

Восьмеро людей загинули внаслідок російського удару по Кривому Рогу (ФОТО, ВІДЕО)

12 чер 2024, 18:33
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Російські загарбники сьогодні, 12 червня, вдень завдали ракетного удару по житловій забудові Кривого Рогу.


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Наразі відомо про вісьмох загиблих, повідомляє прес-служба ДСНС.

Ще щонайменше 21 людина постраждала, серед травмованих — двоє дітей.

Четверо осіб вважаються зниклими безвісти.

Триває пошукова операція, на місці, зокрема, працюють кінологи з пошуковими собаками.

Наслідки російської ракетної атаки по Кривому Рогу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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