Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської ракетної атаки по Кривому Рогу, фото: ДСНС
Восьмеро людей загинули внаслідок російського удару по Кривому Рогу (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196257-vosmero-ludey-zagynuly-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-kryvomu-rogu-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 червня, вдень завдали ракетного удару по житловій забудові Кривого Рогу.
.
Наразі відомо про вісьмох загиблих, повідомляє прес-служба ДСНС.
Ще щонайменше 21 людина постраждала, серед травмованих — двоє дітей.
Четверо осіб вважаються зниклими безвісти.
Триває пошукова операція, на місці, зокрема, працюють кінологи з пошуковими собаками.