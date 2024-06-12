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Последствия российской ракетной атаки по Кривому Рогу, фото: ГСЧС
Восемь человек погибли в результате российского удара по Кривому Рогу (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n196257-vosem-chelovek-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-krivomu-rogu-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 червня, вдень завдали ракетного удару по житловій забудові Кривого Рогу.
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Наразі відомо про вісьмох загиблих, повідомляє прес-служба ДСНС.
Ще щонайменше 21 людина постраждала, серед травмованих — двоє дітей.
Четверо осіб вважаються зниклими безвісти.
Триває пошукова операція, на місці, зокрема, працюють кінологи з пошуковими собаками.
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