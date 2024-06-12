Російські загарбники дистанційно мінують Україну кульковими осколковими авіаційними бомбами ШОАБ-0,5.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких! — наголошують у ДСНС.

Зазначається, що одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Бомби велику зону ураження:

Нам усім треба бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів, — наголошують у ДСНС. — Одразу повідомляйте про такі знахідки на 101. Наднебезпечну роботу — знешкодження ВНП — виконують тільки сапери!