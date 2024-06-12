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рф применяет авиабомбы ШОАБ-0,5 для дистанционного минирования, фото: ГСЧС
россия дистанционно минует Украину авиабомбами, похожими на небольшие мячики (ФОТО)https://racurs.ua/n196256-rossiya-distancionno-minuet-ukrainu-aviabombami-pohojimi-na-nebolshie-myachiki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники дистанційно мінують Україну кульковими осколковими авіаційними бомбами ШОАБ-0,5.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких! — наголошують у ДСНС.
Зазначається, що одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Бомби велику зону ураження:
- коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує;
- від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають.
Нам усім треба бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів, — наголошують у ДСНС. — Одразу повідомляйте про такі знахідки на 101. Наднебезпечну роботу — знешкодження ВНП — виконують тільки сапери!
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