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Ракурс
РФ застосовує авіабомби ШОАБ-0,5 для дистанційного мінування, фото: ДСНС

росія дистанційно мінує Україну авіабомбами, схожими на невеликі м’ячики (ФОТО)

12 чер 2024, 18:00
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Російські загарбники дистанційно мінують Україну кульковими осколковими авіаційними бомбами ШОАБ-0,5.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких! — наголошують у ДСНС.

Зазначається, що одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Бомби велику зону ураження:

  • коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує;
  • від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають.

Нам усім треба бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів, — наголошують у ДСНС. — Одразу повідомляйте про такі знахідки на 101. Наднебезпечну роботу — знешкодження ВНП — виконують тільки сапери!

Джерело: Ракурс


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