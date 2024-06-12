Викиди закису азоту — парникового газу, потужнішого за вуглекислий газ або метан — не зменшувалися за період з 1980 по 2020 рік, коли в рік було викинуто понад 10 млн тонн.

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Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати аналізу, проведеного дослідниками з Бостонського коледжу (США).

Так, сільськогосподарські викиди досягли 8 млн тонн у 2020 році, що на 67% більше, ніж 4,8 млн тонн у 1980 році.

У 1980 році фермери світу використали 60 млн тонн комерційних азотних добрив. До 2020 року цей сектор використав 107 млн тонн.

В епоху, коли викиди парникових газів повинні зменшитися, щоб зменшити глобальне потепління, у 2020 і 2021 роках закис азоту надходив в атмосферу швидше, ніж будь-коли в історії, — наголошується у статті. — Надлишок азоту сприяє забрудненню ґрунту, води та повітря. В атмосфері він руйнує озоновий шар і посилює зміни клімату.

Учені наголошують, що обсяги викидів закису азоти повинні зменшитися, якщо людство прагне обмежити підвищення глобальної температури лише 2 °C, як це передбачено Паризькою кліматичною угодою щодо протидії глобальному потеплінню.

Зменшення викидів закису азоту є єдиним рішенням, оскільки на даний момент не існує технологій, які можуть видалити його з атмосфери, — наголошують учені.

Зазначається, що у 2022 році концентрація закису азоту в атмосфері досягла 336 частин на мільярд, що на 25% більше, ніж доіндустріальний рівень, і що значно перевищує раніші прогнози

Збільшення викидів відбувається тоді, коли глобальні парникові гази повинні швидко зменшуватися до нульових викидів, якщо у нас є шанси уникнути найгірших наслідків зміни клімату, — наголошують дослідники.

Учені вивчили зібрані зі всього світу дані щодо основних видів економічної діяльності, які призводять до викидів закису азоту, і встановили 8 антропогенних і природних джерел і три абсорбуючі «поглиначі» глобального закису азоту.

За даними дослідників:

до десятки країн із найбільшими викидами закису азоту входять — Китай, Індія, США, Бразилія, рф, Пакистан, Австралія, Індонезія, Туреччина та Канада;

деякі країни досягли успіху у впровадженні політики та практик щодо зменшення викидів закису азоту — викиди в Китаї сповільнилися з середини 2010-х років, як і викиди в Європі за останні кілька десятиліть;

водночас у США сільськогосподарські викиди продовжують збільшуватися, тоді як промислові викиди дещо знизилися, залишаючи таким чином загальні викиди досить незмінними;

природні джерела викидів закису азоту з ґрунту, прісної та солоної води залишаються стабільними.

Необмежене збільшення парникових газів, потенціал глобального потепління яких приблизно в 300 разів перевищує потенціал вуглекислого газу, має жахливі наслідки для планети, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert