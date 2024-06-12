США ввели санкции против финсистемы рф — московская биржа останавливает торговлю долларами

США ввели новый пакет антироссийских санкций, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n196258-ssha-vveli-sankcii-protiv-finsistemy-rf-moskovskaya-birja-ostanavlivaet-torgovlu-dollarami.html

Ракурс

США сьогодні, 12 червня, запровадили нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють військовій економіці рф та допомагають обходити запроваджені щодо неї санкції.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосило про внесення до санкційних списків понад 300 фізичних та юридичних осіб як у рф, так і за її межами (зокрема в Азії, на Близькому Сході, у Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні).

Нові санкції покликані посилити тиск на рф за її вторгнення в Україну та підвищити ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які допомагають оборонному сектору рф.

У Мінфіні США зазначають, що нові санкції націлені на фінансову систему рф, котра була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість і придбання товарів, необхідних для подальшої агресії проти України.

Під санкції, зокрема, потрапили:

«Московська біржа», котра управляє найбільшими в рф публічними ринками торгівлі цінними паперами та валютою і використовується російською владою для залучення капіталу від «дружніх країн» на підтримку військової машини кремля;

«Національний кліринговий центр» центробанку рф — центральний контрагент і агент на ринку операцій з цінними паперами у рф;

«Національний розрахунковий депозитарій»;

страхова компанія «Согаз»;

державна «Російська національна перестрахувальна компанія»;

філії російських «Промсвязьбанку», «Внєшекономбанку», «Сбєрбанку», «ВТБ» та «ВТБ Капітал Холдінгс» у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.

«Московська біржа» вже оголосила, що через санкції з 13 червня припиняє торгівлю доларами та євро.