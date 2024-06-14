На саммите G7 Зеленский встретился с премьером Моди и папой Франциском

https://racurs.ua/n196315-na-sammite-g7-zelenskiy-vstretilsya-s-premerom-modi-i-papoy-franciskom-video.html

Ракурс

На полях саміту G7 в Італії Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді та Папою Римським. Обговорили, зокрема, ситуацію в енергетиці, саміт миру та розвиток двосторонніх відносин з Індією.

.

Про це написала прес-служба президента, яка також опублікувала відео зустрічей.

Обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру, — йдеться у повідомленні про зустріч з Папою Римським.

На полях саміту G7 Зеленський та Моді обговорили розширення торгівлі, зокрема через чорноморський експортний коридор, а також двосторонні відносини.

Окремою темою була підготовка до Глобального саміту миру щодо України, який пройде у Швейцарії. Делегація Індії поїде на цей саміт. Моді казав, що його країна «буде голосом Глобального Півдня».