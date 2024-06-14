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Ракурс
На саммите G7 Зеленский встретился с премьером Моди и папой Франциском

На саммите G7 Зеленский встретился с премьером Моди и папой Франциском (ВИДЕО)

14 июн 2024, 15:34
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На полях саміту G7 в Італії Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді та Папою Римським. Обговорили, зокрема, ситуацію в енергетиці, саміт миру та розвиток двосторонніх відносин з Індією.


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Про це написала прес-служба президента, яка також опублікувала відео зустрічей.

Обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру, — йдеться у повідомленні про зустріч з Папою Римським.

На полях саміту G7 Зеленський та Моді обговорили розширення торгівлі, зокрема через чорноморський експортний коридор, а також двосторонні відносини.

Окремою темою була підготовка до Глобального саміту миру щодо України, який пройде у Швейцарії. Делегація Індії поїде на цей саміт. Моді казав, що його країна «буде голосом Глобального Півдня».

Источник: Ракурс


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