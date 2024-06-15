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Коммюнике Саммита мира будет открыто, прямых переговоров между Украиной и россией не будет
Коммюнике Саммита мира будет открыто, прямых переговоров между Украиной и россией не будетhttps://racurs.ua/n196357-kommunike-sammita-mira-budet-otkryto-pryamyh-peregovorov-mejdu-ukrainoy-i-rossiey-ne-budet.htmlРакурс
У Швейцарії 15 червня розпочалося перше засідання Саміту миру. З’їхались лідери й представники ста країн, які мають узгодити перші три пункти української формули миру.
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Саміт миру це справжня багатополярність, — сказав на відкритті саміту президент України Володимир Зеленський.
Українська формула миру є інклюзивною, і ми раді будемо почути всі ідеї від країн світу. Але важливий результат вже є: ми змогли уникнути поділу на блоки. 101 учасник — і ніхто не має права вирішувати за інших. Це і є справжня багатопоялрність, — зазначив глава держави.
Прямих переговорів між Україною та росією не буде, заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква на полях мирного саміту у Швейцарії.
Відповідаючи на питання журналістки Радіо Свобода заступник керівника Офісу ррезидента України Ігор Жовква заявив, що нинішній саміт — для того, щоб розпочати процес миру.
Тому він і називається інаугураційний саміт. Тому він і називається початковий саміт. На цьому саміті ми зібрали ті країни, які готові предметно говорити і діяти для того, щоб встановився мир.
Ми не ставимо собі за мету на цьому саміті вирішити всі проблеми. Сконцентрувалися на цих трьох позиціях, тому що ці позиції на сьогоднішній день об'єднують більшість світового співтовариства. Завданням світового співтовариства буде позбавити росію інструментів агресії в усіх сферах. Адже агресія Росії триває не лише на полі бою. Це енергетична безпека, це харчова безпека, це екологічна безпека. Тому ось глобальне завдання цього саміту, — додав Жовква.
Голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав Бі-бі-сі, що є «червоні лінії»: жодних компромісів щодо територіальної цілісності чи питання незалежності України.
Комюніке Саміту миру буде відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали.
Чітка позиція по комюніке. Воно є, воно розповсюджене між учасниками, і ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Комюніке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались країни, які не доїхали на цей саміт, — заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що росія на якомусь етапі має бути залучена до мирного процесу з Україною, але путін наразі цього не хоче. Про це свідчать і його «умови миру» в Україні. У в той час, як багато країн з багатьох континентів знаходяться тут, великий союзник росії, Китай, не бере участі.
росію не запросили, а напередодні саміту владімір путін висунув свій власний ультиматум: Україна має відмовитися від окупованих земель — і більше, відмовитися від амбіцій вступити до НАТО.
Президент Колумбії в останній момент скасував участь у Саміті миру. Своє рішення Густаво Петро пояснив тим, що не вважає цей саміт таким, який зміг би призвести до миру між Україною та росією.
Я вирішив призупинити свій візит і запрошення на зустріч у Швейцарії, тому що Латинська Америка не хоче нових війн. Вона хоче якнайшвидшого встановлення миру і знайти шляхи розв’язання війни між Україною та росією, — заявив він в ефірі колумбійського Blu Radio.
Неподалік місця проведення Глобального саміту миру, у швейцарській Люцерні, відбулась акція привернення уваги до українців, які нині перебувають в полоні в Росії і на тимчасово окупованих територіях.
Організаторами акції є товариство українців у Швейцарії, а також товариство родин полонених, повідомили Суспільному представники спілки. До акції долучилися близько двох сотень людей.
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