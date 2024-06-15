Коммюнике Саммита мира будет открыто, прямых переговоров между Украиной и россией не будет

https://racurs.ua/n196357-kommunike-sammita-mira-budet-otkryto-pryamyh-peregovorov-mejdu-ukrainoy-i-rossiey-ne-budet.html

Ракурс

У Швейцарії 15 червня розпочалося перше засідання Саміту миру. З’їхались лідери й представники ста країн, які мають узгодити перші три пункти української формули миру.

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Саміт миру це справжня багатополярність, — сказав на відкритті саміту президент України Володимир Зеленський. Українська формула миру є інклюзивною, і ми раді будемо почути всі ідеї від країн світу. Але важливий результат вже є: ми змогли уникнути поділу на блоки. 101 учасник — і ніхто не має права вирішувати за інших. Це і є справжня багатопоялрність, — зазначив глава держави.

Прямих переговорів між Україною та росією не буде, заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква на полях мирного саміту у Швейцарії.

Відповідаючи на питання журналістки Радіо Свобода заступник керівника Офісу ррезидента України Ігор Жовква заявив, що нинішній саміт — для того, щоб розпочати процес миру.

Тому він і називається інаугураційний саміт. Тому він і називається початковий саміт. На цьому саміті ми зібрали ті країни, які готові предметно говорити і діяти для того, щоб встановився мир.