Лава после извержения вулкана заблокировала город в Исландии

https://racurs.ua/n196396-lava-posle-izverjeniya-vulkana-zablokirovala-gorod-v-islandii-video.html

Ракурс

В ісландському Гріндавіку після чергового виверження вулкану Рейк’янес лава заблокувала дорогу на в’їзд до міста.

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Volcano Tourism in Iceland � pic.twitter.com/0ESofMtQQO — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) June 14, 2024

Лава від вулкана, який почав вивергатися в травні, перекрила дорогу, що веде з евакуйованого міста. Ісландське метеорологічне управління заявило, що це вже втретє, коли лава тече дорогою відтоді, як серія вивержень почалася наприкінці 2023 року.

За словами представників IМО, лава продовжує рухатися на північний захід, але дуже повільно. Вони попередили, що лава накопичується на південному сході від вулкана і може рушити в цьому напрямку найближчими днями.

Зазначимо, що це вже п’яте виверження Рейк’янеса за останні пів року.

В Ісландії, яка розташована над гарячою вулканічною точкою в Північній Атлантиці, в середньому відбувається одне виверження кожні чотири-п'ять років. Найбільш руйнівним за останній час стало виверження вулкана Ейяф’ятлайокутль у 2010 році, яке викинуло в атмосферу хмари попелу та на місяці перервало трансатлантичні авіасполучення.