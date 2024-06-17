Лава після виверження вулкану заблокувала місто в Ісландії

https://racurs.ua/ua/n196396-lava-pislya-vyverjennya-vulkanu-zablokuvala-misto-v-islandiyi-video.html

Ракурс

В ісландському Гріндавіку після чергового виверження вулкану Рейк’янес лава заблокувала дорогу на в’їзд до міста.

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Лава від вулкана, який почав вивергатися в травні, перекрила дорогу, що веде з евакуйованого міста. Ісландське метеорологічне управління заявило, що це вже втретє, коли лава тече дорогою відтоді, як серія вивержень почалася наприкінці 2023 року.

Volcano Tourism in Iceland � pic.twitter.com/0ESofMtQQO — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) June 14, 2024

За словами представників IМО, лава продовжує рухатися на північний захід, але дуже повільно. Вони попередили, що лава накопичується на південному сході від вулкана і може рушити в цьому напрямку найближчими днями.

Зазначимо, що це вже п’яте виверження Рейк’янеса за останні пів року.

В Ісландії, яка розташована над гарячою вулканічною точкою в Північній Атлантиці, в середньому відбувається одне виверження кожні чотири-п'ять років. Найбільш руйнівним за останній час стало виверження вулкана Ейяф’ятлайокутль у 2010 році, яке викинуло в атмосферу хмари попелу та на місяці перервало трансатлантичні авіасполучення.