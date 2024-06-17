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Добрые беспилотники атаковали три региона рф, среди целей — меткомбинат и тракторный завод
Добрые беспилотники атаковали три региона рф, среди целей — меткомбинат и тракторный заводhttps://racurs.ua/n196397-dobrye-bespilotniki-atakovali-tri-regiona-rf-sredi-celey-metkombinat-i-traktornyy-zavod.htmlРакурс
Безпілотники ГУР атакували обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.
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Про це декілька українських медіа повідомило джерело hromadske в українській розвідці.
Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод — обидва підприємства росія використовує у військових цілях.
Крім того, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в регіоні силами ППО нібито було виявлено та знищено два БПЛА літакового типу.
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