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Ракурс
Добрые беспилотники атаковали три региона рф, среди целей — меткомбинат и тракторный завод

Добрые беспилотники атаковали три региона рф, среди целей — меткомбинат и тракторный завод

17 июн 2024, 10:14
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Безпілотники ГУР атакували обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.


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Про це декілька українських медіа повідомило джерело hromadske в українській розвідці.

Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод — обидва підприємства росія використовує у військових цілях.

Крім того, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в регіоні силами ППО нібито було виявлено та знищено два БПЛА літакового типу.

Источник: Ракурс


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