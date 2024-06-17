Ракурсhttps://racurs.ua/
Добрі безпілотники атакували три області рф, серед цілей - меткомбінат і тракторний завод
Добрі безпілотники атакували три регіони рф, серед цілей — меткомбінат і тракторний заводhttps://racurs.ua/ua/n196397-dobri-bezpilotnyky-atakuvaly-try-oblasti-rf-sered-ciley-metkombinat-i-traktornyy-zavod.htmlРакурс
Безпілотники ГУР атакували обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.
.
Про це декілька українських медіа повідомило джерело hromadske в українській розвідці.
Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод — обидва підприємства росія використовує у військових цілях.
Крім того, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в регіоні силами ППО нібито було виявлено та знищено два БПЛА літакового типу.