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Ракурс
Добрі безпілотники атакували три області рф, серед цілей - меткомбінат і тракторний завод

Добрі безпілотники атакували три регіони рф, серед цілей — меткомбінат і тракторний завод

17 чер 2024, 10:14
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Безпілотники ГУР атакували обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.


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Про це декілька українських медіа повідомило джерело hromadske в українській розвідці.

Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод — обидва підприємства росія використовує у військових цілях.

Крім того, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в регіоні силами ППО нібито було виявлено та знищено два БПЛА літакового типу.

Джерело: Ракурс


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