Добрі безпілотники атакували три області рф, серед цілей - меткомбінат і тракторний завод

https://racurs.ua/ua/n196397-dobri-bezpilotnyky-atakuvaly-try-oblasti-rf-sered-ciley-metkombinat-i-traktornyy-zavod.html

Ракурс

Безпілотники ГУР атакували обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.

.

Про це декілька українських медіа повідомило джерело hromadske в українській розвідці.

Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод — обидва підприємства росія використовує у військових цілях.

Крім того, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в регіоні силами ППО нібито було виявлено та знищено два БПЛА літакового типу.