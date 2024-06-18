Венгрия и Словакия согласовали кандидатуру нового генсека НАТО

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Ракурс

Угорщина та Словаччина погодили кандидатуру Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО.

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Раніше прем'єр Угорщини виступав проти кандидатури Рютте на цю посаду. Віктор Орбан висував дві вимоги до Рютте. Одна з них — запевнити, що Угорщина у складі НАТО не буде брати участь в операціях альянсу проти росіян в Україні. Орбан також вимагав вибачення від Рютте за критику його уряду.

Сам Рютте заявив після переговорів з Орбаном, що він «налаштований обережно оптимістично» щодо подолання угорської опозиції щодо його кандидатури.

Прем'єр-міністр Нідерландів запропонував прем'єру Угорщини можливість не брати участь в діяльності НАТО з підтримки України, якщо його призначать генсеком Альянсу.

За даними видання Financial Times, напередодні Марк Рютте та Віктор Орбан провели зустріч у кулуарах вечері лідерів ЄС у Брюсселі.

Прем'єр Нідерландів пообіцяв, що за його правління у військовому альянсі Будапешт матиме право відмовитися від участі в діяльності НАТО на підтримку України, повідомили двоє людей, обізнаних про перебіг обговорення.

Альянс шукає консенсусу серед своїх 32 членів щодо того, щоб наступник на новий чотирирічний термін змінив норвежця Столтенберга на посаді генсекретаря, коли він піде у відставку в жовтні 2024 року.

США, Велика Британія, Франція, Німеччина та Туреччина заявили, що підтримають кандидатуру Рютте. Якщо повідомлення про те, що Угорщина та Словаччина тепер також підтримують його, підтвердяться, Румунія залишиться останньою країною, керівництво якої треба переконати.