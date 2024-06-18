Рада узаконила "клуб белого бизнеса", его участникам обещали дополнительное бронирование

https://racurs.ua/n196454-rada-uzakonila-klub-belogo-biznesa-ego-uchastnikam-obeschali-dopolnitelnoe-bronirovanie.html

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18 червня Верховна Рада ухвалила в цілому № 11084 щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану — так званий закон про «клуб білого бізнесу», який передбачає низку переваг.

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Документ передбачає запровадження переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До переліку включатимуться компанії та ФОП, резиденти «Дія.Сіty», які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування. Йдеться, зокрема, про вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо.

Народні депутати підтримали правку голови податкового комітету Данила Гетманцева, яка рекомендує Кабінету міністрів внести зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних і запровадити автоматичне бронювання платникам податків, включених до «клубу білого бізнесу».

Частка заброньованих — до 25% військовозобов’язаних працівників, пише Forbes Україна.

Гетманцев пояснив виданню, що закон не запроваджує бронювання, оскільки це рекомендація.

Ми дали уряду пас і очікуємо на відповідь, — цитує нардепа Forbes.

Наразі у Раді лежать на розгляді три законопроєкти щодо економічного бронювання, і ця правка не впливає на них.

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за таким платником податків закріплять комплаєнс-менеджера, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримував створення так званого «клубу білого бізнесу», мотивуючи це необхідністю полегшити взаємодію з податковою сумлінним платникам податків. До другого читання в документі з’явилась правка щодо можливості економічного бронювання підприємств з цього переліку.