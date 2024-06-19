Российские власти ищет замену зекам в вопросе пополнения личного состава оккупационных войск, фото: «Ёшкин Крот»

https://racurs.ua/n196474-zeki-zakanchivautsya-kreml-planiruet-otpravlyat-na-voynu-obvinyaemyh-i-podozrevaemyh.html

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Російська влада планує задіяти ще один спосіб поповнення особового складу окупаційних військ, що воюють проти України.

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Про це сьогодні, 19 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Керівництво слідчого комітету рф та міністерство терору розпочало реалізацію ще однієї схеми наповнення рядів зріділої армії кремля. Йдеться про те, що тепер змушуватимуть до підписання контракту із міністерством нападу обвинувачених і підозрюваних. Обіцяють, що в обмін на припинення кримінальної справи реабілітуючими підставами, — вказано в повідомленні.

За інформацією ЦНС, російська поліція також «пропонуватиме» вирушити на війну і людям, які перебувають під адміністративним наглядом.

При цьому мають звітувати перед керівництвом за кількістю пропозицій і підписаних контрактів, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що така схема вже працює у всіх регіонах рф, а також на тимчасово окупованих територіях України. Причому першими під неї потрапили саме українці.