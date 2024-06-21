Правоохранители установили нападавших на казахского оппозиционера в Киеве

Правоохранители установили нападающих на Айдоса Садыкова. Фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n196528-pravoohraniteli-ustanovili-napadavshih-na-kazahskogo-oppozicionera-v-kieve.html

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Правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам Казахстану за замах на вбивство казахського опозиціонера Айдоса Садикова.

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Слідчі встановили, що до замаху причетні Мейрам Каратаєв та Атай Жаканбаєв. За замовленням невстановленої людини вони приїхали до Києва, де стежили за Садиковим, його розпорядком дня, роботою та пересуваннями. Для прикриття вони орендували житло за різними адресами. Про це 21 червня повідомили в Офісі генерального прокурора.

З’ясувалося, що в опозиціонера стріляли з пістолетом, який був обладнаний глушником. Унаслідок пострілу Садикову спричинили проникаюче вогнепальне поранення головного мозку.

Фігуранти підозрюються у закінченому замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, 18 червня невідомі в Києві скоїли замах на казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова, відомого своєю критикою влади Казахстану. До припаркованого автомобіля у Шевченківському районі, у якому сидів чоловік з дружиною, підійшов невідомий і вистрілив.