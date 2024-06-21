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ВСУ утилизировали уже более 8 тыс. российских танков. Фото:
ВСУ утилизировали более 8 тыс. танков рф с начала полномасштабной войныhttps://racurs.ua/n196527-vsu-utilizirovali-bolee-8-tys-tankov-rf-s-nachala-polnomasshtabnoy-voyny.htmlРакурс
Країна-агресор росія втратила понад 8 тис. танків з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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Зокрема, за минулу добу Сили оборони утилізували 14 ворожих танків, 35 бойових броньованих машин, 54 артсистеми, 47 одиниць автомобільної та 10 — спеціальної техніки. Також було ліквідовано 1 тис. 60 російських окупантів. Про це 21 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 531 тис. 980 (+1 тис. 60) осіб,
- танків — 8 тис. 1 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 15 тис. 372 (+35) од,
- артилерійських систем — 14 тис. 106 (+54) од,
- РСЗВ — 1 тис. 106 (+1) од,
- засоби ППО — 861 (+2) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 тис. 260 (+0),
- крилаті ракети — 2 тис. 298 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19 тис. 181 (+47) од,
- спеціальна техніка — 2 тис. 367 (+10)
Нагадаємо, днями військовослужбовці 22-ї окремої механізованої бригади затрофеїли танк-сарай Т-62 разом з екіпажем. Окупанти наварили купу залізу на танк для захисту від дронів, але зазнали поразки від українських військових.
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