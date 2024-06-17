Воїни 22 ОМБр затрофеїли танк-"мангал" Т-62 разом з екіпажем

https://racurs.ua/ua/n196400-voyiny-22-ombr-zatrofeyily-tank-mangal-t-62-razom-z-ekipajem-foto-video.html

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Воїни 22 ОМБр затрофеїли танк-сарай Т-62 разом з екіпажем.

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Російські окупанти наварили купу залізу на танк для захисту від дронів, але зазнали поразки від українських військових.

Над танком тепер майорить український прапор зі знаком 22-ї окремої механізованої бригади.

На опублікованих кадрах видно взяття в полон екіпажу танка, обшитого з усіх боків додатковим захистом від дронів та з катком для розмінування спереду.