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Воїни 22 ОМБр затрофеїли танк-"мангал" Т-62 разом з екіпажем
Воїни 22 ОМБр затрофеїли танк-«мангал» Т-62 разом з екіпажем (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196400-voyiny-22-ombr-zatrofeyily-tank-mangal-t-62-razom-z-ekipajem-foto-video.htmlРакурс
Воїни 22 ОМБр затрофеїли танк-сарай Т-62 разом з екіпажем.
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Російські окупанти наварили купу залізу на танк для захисту від дронів, але зазнали поразки від українських військових.
Над танком тепер майорить український прапор зі знаком 22-ї окремої механізованої бригади.
На опублікованих кадрах видно взяття в полон екіпажу танка, обшитого з усіх боків додатковим захистом від дронів та з катком для розмінування спереду.