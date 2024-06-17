Воины 22 ОМБр затрофеили танк-мангал Т-62 вместе с экипажем

https://racurs.ua/n196400-voiny-22-ombr-zatrofeili-tank-mangal-t-62-vmeste-s-ekipajem-foto-video.html

Ракурс

Воїни 22 ОМБр затрофеїли танк-сарай Т-62 разом з екіпажем.

.

Російські окупанти наварили купу залізу на танк для захисту від дронів, але зазнали поразки від українських військових.

Над танком тепер майорить український прапор зі знаком 22-ї окремої механізованої бригади.

На опублікованих кадрах видно взяття в полон екіпажу танка, обшитого з усіх боків додатковим захистом від дронів та з катком для розмінування спереду.

Росіяни почали використовувати на фронті «танки-черепахи» приблизно на початку квітня. Це танки Т-62, Т-72 або Т-80 із додатковим металевим захисним панциром із покрівельного матеріалу, ґрат та сітки. Така інновація мала захистити техніку від українських FPV-дронів.