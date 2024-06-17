Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Воины 22 ОМБр затрофеили танк-мангал Т-62 вместе с экипажем

Воины 22 ОМБр затрофеили танк-мангал Т-62 вместе с экипажем (ФОТО, ВИДЕО)

17 июн 2024, 12:02
999

Воїни 22 ОМБр затрофеїли танк-сарай Т-62 разом з екіпажем.


.

Російські окупанти наварили купу залізу на танк для захисту від дронів, але зазнали поразки від українських військових.

Над танком тепер майорить український прапор зі знаком 22-ї окремої механізованої бригади.

На опублікованих кадрах видно взяття в полон екіпажу танка, обшитого з усіх боків додатковим захистом від дронів та з катком для розмінування спереду.

Росіяни почали використовувати на фронті «танки-черепахи» приблизно на початку квітня. Це танки Т-62, Т-72 або Т-80 із додатковим металевим захисним панциром із покрівельного матеріалу, ґрат та сітки. Така інновація мала захистити техніку від українських FPV-дронів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров