Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разрушения в городе Селидово. Фото: МВА

Россияне сбросили бомбу на Селидово, есть погибшие и раненые (ФОТО)

21 июн 2024, 11:20
999

Російська армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти Донбасу.


.

Вранці у п’ятницю, 21 червня, ворожий літак скинув на Селидове авіаційну бомбу «УМПБ Д-30СН». Внаслідок обстрілу двоє осіб загинули, а троє дістали поранення. Про це Селидівська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook, що в зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено п’ять п’ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.

Ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини. В таких умовах найкраще, що можна зробити, — евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров’я, — закликав керівник ОВА.

Філашкін додав, що за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 81 людину, у тому числі 13 дітей.

Руйнування у місті Селидове. Фото: МВА

Руйнування у місті Селидове. Фото: МВА

Руйнування у місті Селидове. Фото: МВА

Руйнування у місті Селидове. Фото: МВА

Руйнування у місті Селидове. Фото: МВА

Нагадаємо, 16 червня російські загарбники вдарили по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали семеро людей, двоє з яких діти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров