Невозможность демобилизации военных объяснили в МВД. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n196525-nevozmojnost-demobilizacii-voennyh-obyasnili-v-mvd.html

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Провести демобілізацію військовослужбовців зараз неможливо, бо досвідчені бійці потрібні на фронті.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко обговорював тему демобілізації з командирами, які перебувають на лінії вогню. Вони дійшли висновку, що якщо демобілізувати тих, хто воює два роки, то є загроза обвалу фронту. Зараз же треба поповнювати боєздатність ЗСУ. Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Якщо ми демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то в нас «просяде» фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів… Ми не маємо права обвалити фронт, — зазначили міністр.

Клименко наголосив, що розуміє військових, які давно воюють та хочуть демобілізуватися, але ситуація на фронті та в цілому в Україні поки не дозволяє цього зробити. На війні потрібні досвідчені бійці.

Очільник МВА додав, що про демобілізацію можна буде почати говорити після того, як з’являться нові досвідчені військові.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу щодо можливості повернення з-за кордону чоловіків, які нелегально перетнули кордон.

Джерело: «Радіо Свобода»