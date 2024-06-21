Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196522-ukrayina-pracuie-nad-povernennyam-cholovikiv-yaki-nezakonno-vyyihaly-za-kordon-klymenko.html

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Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу щодо можливості повернення з-за кордону чоловіків, які нелегально перетнули кордон.

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Зараз проводяться лише консультації, але переговори триватимуть і в майбутньому. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу, ці переговори будуть тривати й надалі, — зазначив він.

Міністр додав, нині країни Євросоюзу здебільшого не планують повертати таких громадян.

Клименко розповів, що щодня на спробах незаконно перетнути кордон затримують «десятки людей». За його словами, щодня українські прикордонники затримують від 10 до 30 осіб, які намагаються перетнути кордон у напрямку держав Євросоюзу, у тому числі через Тису чи через ліси. Водночас він зауважив, що не всі чоловіки з цього числа тікають від мобілізації.

Очільник МВС відмовився назвати статистику за весь час повномасштабної війни. Клименко зазначив, що «цифри закриті».

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Кабмін готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у ТЦК до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.

Джерело: «Радіо Свобода»