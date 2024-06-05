Облік у ТЦК для 17-річних відтермінують, пообіцяла Верещук

https://racurs.ua/ua/n196014-oblik-u-tck-dlya-17-richnyh-vidterminuut-poobicyala-vereschuk.html

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Віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Кабмін готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у ТЦК до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.

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Верещук додала, що юридично в Міноборони мають рацію, коли кажуть, що 17-річні мають приїхати в Україну та стати на військовий облік, проте наразі це перевантажить ВЛК і не допоможе в мобілізації.

Раніше у Міноборони повідомили, що українцям за кордоном, яким виповнилося 17 років, потрібно повернутися в Україну та стати на військовий облік у ТЦК.

На запитання, чи можуть юнаки стати на військовий облік дистанційно, зокрема, через мобільний додаток «Резерв+", прес0офіцер Міноборони Дмитро Лазуткін відповів, що у застосунку це зробити неможливо і потрібно самостійно з’явитися в ТЦК і СП.

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ пояснювали, що 17-річним, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Там також наголосили, що йдеться про постановку на військовий облік, яка не має відношення до мобілізації.