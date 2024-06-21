Руйнування у місті Селидове. Фото: МВА

https://racurs.ua/ua/n196526-rosiyany-skynuly-bombu-na-selydove-ie-zagybli-y-poraneni-foto.html

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Російська армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти Донбасу.

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Вранці у п’ятницю, 21 червня, ворожий літак скинув на Селидове авіаційну бомбу «УМПБ Д-30СН». Внаслідок обстрілу двоє осіб загинули, а троє дістали поранення. Про це Селидівська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook, що в зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено п’ять п’ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.

Ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини. В таких умовах найкраще, що можна зробити, — евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров’я, — закликав керівник ОВА.

Філашкін додав, що за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 81 людину, у тому числі 13 дітей.

Нагадаємо, 16 червня російські загарбники вдарили по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали семеро людей, двоє з яких діти.