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Наслідки російського обстрілу Нової Полтавки, фото: Донецька обласна прокуратура
Рашисти обстріляли село на Донеччині — семеро поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196375-rashysty-obstrilyaly-selo-na-donechchyni-semero-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 червня, вдарили по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області.
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Засіб ураження влучив по території приватного сектору, в результаті семеро людей, двоє з яких діти, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
В результаті:
- чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу;
- також з осколковими пораненнями ушпиталено двох братів віком чотири і сім років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку.
Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.
Серед пошкоджених об'єктів — приватні домогосподарства, автомобілі. Тип озброєння встановлюється, — зазначають у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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