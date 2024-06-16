Наслідки російського обстрілу Нової Полтавки, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n196375-rashysty-obstrilyaly-selo-na-donechchyni-semero-poranenyh-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 16 червня, вдарили по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області.

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Засіб ураження влучив по території приватного сектору, в результаті семеро людей, двоє з яких діти, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

В результаті:

чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу;

також з осколковими пораненнями ушпиталено двох братів віком чотири і сім років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку.

Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Серед пошкоджених об'єктів — приватні домогосподарства, автомобілі. Тип озброєння встановлюється, — зазначають у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).