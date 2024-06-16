Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Російські загарбники продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

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Вчора, 15 червня, ввечері під ударом окупантів були Марганець та Нікополь, а сьогодні, 16 червня, вранці — Нікополь. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог застосовував важку артилерію. А ще вгатив дронами-камікадзе, — зазначив Лисак.

Внаслідок російських атак:

сталася пожежа;

пошкоджені 10 приватних будинків і чотири господарські споруди;

понівечені газогони та лінія електропередач.