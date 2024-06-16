Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n196365-rashisty-udarili-po-nikopolu-dronami-i-tyajeloy-artilleriey-foto.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

.

Вчора, 15 червня, ввечері під ударом окупантів були Марганець та Нікополь, а сьогодні, 16 червня, вранці — Нікополь. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог застосовував важку артилерію. А ще вгатив дронами-камікадзе, — зазначив Лисак.

Внаслідок російських атак:

сталася пожежа;

пошкоджені 10 приватних будинків і чотири господарські споруди;

понівечені газогони та лінія електропередач.