Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Новой Полтавки, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты обстреляли село в Донецкой области — семеро раненых (ФОТО)

16 июн 2024, 14:00
999

Російські загарбники сьогодні, 16 червня, вдарили по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області.


.

Засіб ураження влучив по території приватного сектору, в результаті семеро людей, двоє з яких діти, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

В результаті:

  • чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу;
  • також з осколковими пораненнями ушпиталено двох братів віком чотири і сім років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку.

Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Серед пошкоджених об'єктів — приватні домогосподарства, автомобілі. Тип озброєння встановлюється, — зазначають у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Нової Полтавки, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров