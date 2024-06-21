ЗСУ утилізували вже понад 8 тис. російських танків. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія втратила понад 8 тис. танків з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Зокрема, за минулу добу Сили оборони утилізували 14 ворожих танків, 35 бойових броньованих машин, 54 артсистеми, 47 одиниць автомобільної та 10 — спеціальної техніки. Також було ліквідовано 1 тис. 60 російських окупантів. Про це 21 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 531 тис. 980 (+1 тис. 60) осіб,

танків — 8 тис. 1 (+14) од,

бойових броньованих машин — 15 тис. 372 (+35) од,

артилерійських систем — 14 тис. 106 (+54) од,

РСЗВ — 1 тис. 106 (+1) од,

засоби ППО — 861 (+2) од,

літаків — 359 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 тис. 260 (+0),

крилаті ракети — 2 тис. 298 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 19 тис. 181 (+47) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 367 (+10)

Нагадаємо, днями військовослужбовці 22-ї окремої механізованої бригади затрофеїли танк-сарай Т-62 разом з екіпажем. Окупанти наварили купу залізу на танк для захисту від дронів, але зазнали поразки від українських військових.