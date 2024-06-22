Партизаны проникли на аэродром в Воронеже. Фото: Атеш

https://racurs.ua/n196572-ukrainskie-partizany-pronikli-na-aerodrom-v-voroneje-foto.html

Ракурс

Аеродром «Балтімор» у російському Воронежі відвідали українські партизани.

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Представники руху опору провели розвідку на цьому військовому об'єкті. Саме там розташовується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Про це партизанський рух «Атеш» 22 червня повідомив у Telegram.

Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цьому аеродромі розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні. Партизани наголошують, Ющо тепер на ворога чекають «сюрпризи».

Нагадаємо, партизани руху «Атеш» знищили ворожу станцію супутникового зв’язку Р-441 «Ливень» в Московській області. Техніка розташовувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку у місті Клин.