Последствия удара оккупантов по Харькову. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n196573-kolichestvo-ranenyh-v-harkove-vozroslo-do-38-chelovek-foto.html

Ракурс

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського бомбардування різко зросла.

.

Поранених вже 37 осіб. Медики борються за життя чотирьох пацієнтів — двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у важкому стані. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegtram.

Міський голова Харкові Ігор Терехов повідомив про 38 постраждалих.

Фахівці вже встановили, що ворог запустив по місту чотири снаряди УМПБ Д-30 із російського Бєлгорода. Внаслідок влучань та вибухів була пошкоджена виключно цивільна інфраструктура — будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Також очільник ОВА опублікував фото наслідків удару окупантів по Харкову.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів діяти рішуче й допомогти Україні зброєю, щоб можна було знизувати російські літаки та вберегти Харків від бомбардувань.