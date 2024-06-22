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Ракурс
Последствия удара оккупантов по Харькову. Фото: ОВА

Количество раненых в Харькове возросло до 38 человек (ФОТО)

22 июн 2024, 18:48
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Кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського бомбардування різко зросла.


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Поранених вже 37 осіб. Медики борються за життя чотирьох пацієнтів — двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у важкому стані. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegtram.

Міський голова Харкові Ігор Терехов повідомив про 38 постраждалих.

Фахівці вже встановили, що ворог запустив по місту чотири снаряди УМПБ Д-30 із російського Бєлгорода. Внаслідок влучань та вибухів була пошкоджена виключно цивільна інфраструктура — будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Також очільник ОВА опублікував фото наслідків удару окупантів по Харкову.

Наслідки удару окупантів по Харкову. Фото: ОВА

Наслідки удару окупантів по Харкову. Фото: ОВА

Наслідки удару окупантів по Харкову. Фото: ОВА

Наслідки удару окупантів по Харкову. Фото: ОВА

Наслідки удару окупантів по Харкову. Фото: ОВА

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів діяти рішуче й допомогти Україні зброєю, щоб можна було знизувати російські літаки та вберегти Харків від бомбардувань.

Источник: Ракурс


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